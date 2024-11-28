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Психолог Илаха Дадашева: «Развивающие игры без участия родителей практически бесполезны»

Лейла Мамедова11:32 - Сегодня
Психолог Илаха Дадашева: «Развивающие игры без участия родителей практически бесполезны»

«Игрушки бывают разные: некоторые развивают мелкую моторику, логику и мышление, учат усидчивости и терпению. Другие влияют на эмоциональное развитие малышей. Но у всех развивающих игр есть одна общая черта – без участия родителей они практически бесполезны».

Как сообщает 1news.az, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала психолог Илаха Дадашева.

По ее словам, новорожденные и малыши до года ежедневно познают мир и интересуются всем, что их окружает:

«Повседневные разговоры родителей, прикосновения, колыбельная или «экскурсия» по дому – все это открывает малышу новый мир. Их внимание привлекают яркие цвета, не слишком громкие звуки, разнообразные текстуры. То, во что мы играем с детьми до годовалого возраста, нельзя считать «развивающей игрой», но в младенчестве отношения между взрослым и ребенком важны как никогда. Основная задача малышей до годовалого возраста – изучить свойства окружающих предметов. Лучшими для этого возраста считаются яркие и контрастные игрушки. Когда ребенок просыпается, положите игрушки рядом с ним так, чтобы малыш направлял взгляд на такие игрушки. Лучшие цвета для этого возраста — черный, белый, красный».

И.Дадашева отметила, что дети от 1-го года до 3-х лет учатся понимать причинно-следственные связи, различать цвета, развивают мелкую моторику и начинают говорить:

«Чем больше ребенок трогает разные предметы, чем больше он с ними общается, тем лучше и быстрее он развивается. 3-5 лет – это возрастной период, когда ребенок готов играть с другими детьми в занимательные игры. С этого возраста начинается время образных и сюжетно-ролевых игр. Ребенок хочет примерить на себе разные роли, дарить предметы с новыми свойствами, раскрыть все сюжеты. Стол дома «превратится» в замок, подушки – в пожарную машину, а ветка дерева – в меч. В таких играх дети осмысливают свой опыт, пробуют разные социальные роли и учатся быть ловкими. Главное правило здесь – отсутствие всяких правил. Просто следуйте за мечтой ребенка. Этот возрастной период также является периодом интенсивного творчества. Пластилин, ручки, краски, фломастеры, карандаши, цветная бумага – они должны быть дома в большом количестве. Таким образом дети могут проявлять свои эмоции посредством творчества».

Психолог отметила, что дети в возрасте от 7-ми до 12 лет прекрасно справляются с разными группами интересов – рисованием, пением и игрой на музыкальных инструментах, коллекционированием моделей, показом фокусов и играми разных ролей, сбором сложных конструкторов и головоломок, организацией научных экспериментов, животными, а также любят изучать животных:

«После 10 лет ребенок начинает быстро меняться, появляются разные увлечения. Спорт должен быть одним из этих увлечений».

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