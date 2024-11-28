МЧС обратилось к населению в связи с опасностью угарного газа – ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению с предупреждением об опасности угарного газа.

В сообщении пресс-службы МЧС отмечается, что нарушение правил техники безопасности при использовании газовых приборов на фоне повышения спроса населения на природный газ в связи с похолоданием и приближением зимнего сезона повышает опасность угарного газа.

Несмотря на массовую просветительскую работу, проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям, продолжает поступать информация о трагических случаях, вызванных этой опасностью.

МЧС призывает соблюдать следующие правила безопасности:

- газовое устройство должно соответствовать стандартам;

- высота помещения с прибором не должна быть менее 2 метров 20 сантиметров;

- система вентиляции должна работать;

- в ванной комнате должна быть вентиляционная труба, а внизу двери должны быть отверстия;

- дымоходы необходимо чистить два раза в год.

Помните, что угарный газ (СО) не имеет запаха и цвета! Он не ощущается!

Признаки отравления - головная боль, покраснение кожи, усиление сердцебиения, помрачнение и потеря сознания, возможны тошнота и рвота.

При отравлении угарным газом необходимо немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить от одежды, затрудняющей дыхание, вызвать скорую медицинскую помощь.

Звоните 112 при опасности!