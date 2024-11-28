Продолжается строительство дороги от Суговушана до Кяльбаджара – ФОТО – ВИДЕО

В рамках реализации инфраструктурных проектов на освобожденных от оккупации территориях продолжается строительство автомобильной дороги Суговушан-водохранилище Сарсанг-Гозлукерпю-Кяльбаджар.

Дорога длиной 80 км и шириной земляного полотна 15 метров будет двухполосной и построена в соответствии с требованиями II технической категории.

В настоящее время на участке проводятся земельные работы, включающие удаление непригодного грунта с использованием специальной техники и его замену на пригодный материал с доведением до нормативной высоты, а также расширение дороги и приведение её к требуемому профилю.

Вдоль новой дороги ведется строительство водопропускных труб различных диаметров и прямоугольных водопропускных сооружений, а также предусмотрено возведение мостов и подпорных стен в необходимых местах.

Автомобильная дорога Суговушан-водохранилище Сарсанг-Гозлукерпю-Кяльбаджар является одним из важных инфраструктурных проектов, реализуемых в экономических районах Карабах и Восточный Зангезур, которые играют значительную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.