В 15-ый пакет антироссийских санкций ЕС включат 54 человека и 29 организаций

В черный список 15-го пакета антироссийских санкций Евросоюза будут включены 54 человека и 29 организаций, сообщил портал EUobserver со ссылкой на проект документа.

Кроме того, передает EUobserver, в рамках нового пакета санкций Евросоюз внесет в серый список (требующий дополнительного надзора) 34 компании и 47 судов.

Как отмечает портал, в черный список попадут высокопоставленный генерал из КНДР, нидерландский нефтетрейдер, связанный с ОАЭ бизнесмен. Также проект затрагивает иранские беспилотники типа «Шахед». В проект серого списка вошли две сербские фирмы, компании из Индии, Таиланда и ОАЭ.

Большая часть проекта 15-го пакета санкций по-прежнему охватывает граждан России, утверждает портал. В санкционный список войдут российские военные и бизнесмены. ЕС также планирует ввести санкции против российской певицы и актрисы Ларисы Долиной, которая в материале издания названа «Алиса Долина».

Источник: ТАСС