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В Сирии вспыхнули столкновения между войсками Асада и оппозиционными группировками

First News Media13:00 - Сегодня
В Сирии вспыхнули столкновения между войсками Асада и оппозиционными группировками

В Сирии идут столкновения между правительственными войсками и оппозиционными группировками.

Столкновения начались рано утром 27 ноября, сообщает Anadolu. В ходе боевых действий военная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» взяла под контроль расположенные на западе сельской местности Алеппо деревню Кафер-Бесме, а также высоты Акыль, Эль-Рагиб, Куптан и Даббабат, и продолжает наступление в сторону Алеппо.

Сообщается что войска правительства, продолжая боевые действия, нанесли удары по гражданским поселениям с использованием наземной артиллерии.

Сегодня телеканал CNN Türk сообщил, что к утру число районов, взятых под контроль оппозиционными группировками, достигло 32-х.

На фоне продолжающихся столкновений между правительственными войсками и оппозиционными группировками большое количество мирных жителей вынуждены покидать свои дома и искать убежища в сельской местности Идлиба, к настоящему времени их число составляет примерно 10 тысяч человек.

Источники: Anadolu, CNN Türk

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