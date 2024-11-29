Modern Diplomacy: COP29 в Баку - поворотный момент в глобальном управлении климатом

Европейский аналитический портал Modern Diplomacy опубликовал статью политолога Dr. Джейхуна Османлы под названием «COP29 в Баку: Веха в глобальном управлении климатом и местном устойчивом развитии». Представляем вниманию читателей данную статью:

Конференция ознаменовала значительный переход от теоретических обязательств к реализуемым стратегиям, подчеркивая финансовую справедливость, технологические инновации и инклюзивность в управлении климатом

29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) - COP29, прошедшая в столице Азербайджана – Баку с 11-го по 22 ноября, стала важным этапом в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата.

Организованная на фоне усиливающихся последствий изменения климата, конференция была нацелена на принятие конкретных решений актуальных глобальных проблем, таких как повышение температуры, утрата биоразнообразия и социально-экономическое неравенство, усугубляемое климатическими кризисами.

Конференция ознаменовала качественный переход от теоретических обязательств к реализуемым стратегиям, сфокусировавшись на финансовой справедливости, технологических инновациях и инклюзивности в управлении климатом.

Выбор Азербайджана в качестве страны-хозяйки COP29 стал весьма символичным. Исторически нефте- и газодобывающая страна, Азербайджанская Республика сегодня является лидером региона в области зеленых технологий и возобновляемой энергетики, демонстрируя пример динамичного перехода к устойчивому развитию, несмотря на сложности и вызовы.

Находясь на пересечении Востока и Запада, Европы и Азии, Азербайджан предоставил значимую платформу для укрепления сотрудничества между развитыми и развивающимися странами, между различными заинтересованными сторонами, включая правительства, гражданское общество, академические круги и частный сектор.

Цель данной статьи заключается в анализе общих результатов и преимуществ COP29 с акцентом на ее роль в решении таких важных вопросов, как климатическое финансирование, углеродные рынки, переход к возобновляемым источникам энергии, городская устойчивость и инклюзивность. Подчеркивая международные и местные дивиденды от COP29, статья освещает трансформационный потенциал конференции в формировании будущей климатической политики и содействии устойчивому развитию.

Основные результаты и вклады

Продвижение целей климатического финансирования. COP29 стала прорывом в области климатического финансирования, представив новую Коллективную количественную цель (ККЦ), предусматривающую увеличение государственного финансирования до $300 миллиардов ежегодно к 2035 году для развивающихся стран. Это историческое обязательство отражает глобальное признание финансового неравенства, которое долгое время препятствовало адаптации к изменениям климата и их смягчению в уязвимых странах. Помимо государственного финансирования, соглашение также направлено на мобилизацию $1,3 триллиона в совокупных государственных и частных инвестициях, обеспечивая надежную финансовую основу для решения климатических вызовов. Исходя из этого, исполнительный секретарь ООН по вопросам изменения климата Саймон Стил подчеркнул, что новая цель по финансированию, установленная на климатической конференции ООН в Баку, служит гарантией для будущего человечества. В этой связи он заявил следующее: «Эта сделка поддержит рост чистой энергетики и защитит миллиарды жизней. Она поможет всем странам разделить огромные преимущества решительных климатических действий: больше рабочих мест, более устойчивый рост, более дешевая и чистая энергия для всех. Но, как и любой страховой полис, это работает только при условии, что взносы выплачиваются полностью и вовремя».

В ходе COP29 также было принято ключевое решение о полномасштабном функционировании Фонда по возмещению потерь и ущерба, чего давно ожидали развивающиеся страны, включая малые островные государства, наименее развитые страны и страны Африки. Данная инициатива соответствует приоритетам, обозначенным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в решении проблем воздействия изменения климата на малые островные государства в рамках председательства Азербайджана на COP29.

Операционализация углеродных рынков. На конференции в полной мере вступила в силу статья 6.4 Парижского соглашения, что обеспечило создание рамок для торговли углеродными кредитами в соответствии с высокими стандартами экологической целостности. Решив давние препятствия для внедрения углеродных рынков, COP29 способствовала разработке прозрачных и экономически эффективных механизмов снижения выбросов. Этот прогресс не только ускоряет выполнение Национально определяемых вкладов (НOВ), но и укрепляет международное сотрудничество в достижении сокращения выбросов. Операционализация углеродных рынков создает платформу для вовлечения частного сектора, согласовывая экономические стимулы с целями Парижского соглашения и способствуя устойчивому развитию на глобальном уровне. Комментируя этот результат, президент COP29 Мухтар Бабаев отметил: «Это станет инструментом, который изменит правила игры, направляя ресурсы в развивающийся мир. После многих лет застоя прорывы, достигнутые в Баку, уже начали реализовываться. Но еще многое предстоит сделать».

Укрепление устойчивости городов и развитие устойчивых городов. Городские территории, будучи как основными источниками выбросов парниковых газов, так и ключевыми площадками для климатических действий, стали одним из центральных направлений COP29. Бакинская декларация о путях осуществления многосекторальных действий Bottom of Formпредставила комплексные стратегии по укреплению городской устойчивости через инвестиции в зеленую инфраструктуру, устойчивый транспорт и городское планирование. Эта инициатива отражает осознание неотложной необходимости трансформации городов в инклюзивные, низкоуглеродные и климатически устойчивые центры.Top of Form

Содействие инклюзивности и образованию. Инклюзивность стала центральной темой COP29 благодаря специальным инициативам, направленным на обеспечение гендерного равенства, участие молодежи и повышение климатической грамотности. Продление Лимской рабочей программы действий по вопросам гендера еще на десятилетие подчеркивает важность учета потребностей и вклада женщин и маргинализированных сообществ в управление климатом. Интеграция Азербайджаном климатической грамотности в Программу международной оценки учащихся подчеркивает роль образования в формировании устойчивого поведения и подготовке будущих поколений к решению климатических вызовов. Уделяя внимание сотрудничеству между поколениями и инклюзивности, COP29 установила новый стандарт для справедливых климатических действий.

Экономический рост и зеленые инвестиции. Организация COP29 принесла Азербайджану значительные дивиденды, и не только экономические. Активизируя туристический и сервисный сектора, конференция выступила катализатором более широкой экономической активности, привлекая международных гостей, внимание средств массовой информации и бизнеса. Кроме того, COP29 укрепила статус Азербайджана как перспективного центра для зеленых инвестиций, согласуя траекторию его развития с глобальными тенденциями в области устойчивого финансирования и экономической диверсификации. Узнаваемость и авторитет, приобретенные благодаря этому мероприятию, еще раз подчеркнули роль Азербайджана как активного участника глобальных усилий в области устойчивого развития, что может способствовать партнерству и привлечению долгосрочных инвестиций в поддержку экологически ориентированных инициатив.

Лидерство в управлении климатом. Активное участие Азербайджана в COP29 продемонстрировало его растущее лидерство в управлении климатом и способность влиять на глобальные диалоги по вопросам устойчивого развития. Стратегический фокус страны на переход к низкоуглеродной экономике, поддерживаемый развитием возобновляемой энергии и устойчивым городским развитием, позиционирует Азербайджан как образец для других развивающихся экономик. Достигнув ощутимого прогресса в этих областях, Азербайджан продемонстрировал реальность достижения и важность интеграции устойчивых практик в национальные стратегии развития.

Обмен знаниями и технологические инновации. Платформа, предоставленная COP29, способствовала важному обмену знаниями и внедрению передовых технологий, направленных на решение проблем изменения климата. Инновации в области возобновляемой энергетики, городского планирования и адаптации к климату были представлены участниками, что стимулировало совместные подходы к общим экологическим вызовам. Эти обмены, как ожидается, ускорят переход Азербайджана к достижению его национальных климатических целей и Целей устойчивого развития. Внедрение данных передовых практик также подчеркивает значение международного сотрудничества в продвижении технологических инноваций и укреплении потенциала для борьбы с климатическим кризисом.

Прошедшая в Баку COP29 ознаменовала собой поворотный момент в глобальном управлении климатом, предоставив платформу для перехода стран от политической риторики к реальным действиям. Президент Ильхам Алиев назвал «Бакинский прорыв» триумфом многосторонности, а сама конференция продемонстрировала силу международного сотрудничества в решении климатического кризиса, сосредоточив внимание на таких аспектах, как климатическое финансирование, углеродные рынки, переход к возобновляемым источникам энергии, устойчивость городов и инклюзивность.

Кроме того, проведение COP29 предоставило Азербайджану возможность продемонстрировать свое лидерство в области инноваций устойчивого развития и возобновляемой энергетики. Под девизом «Солидарность во имя зеленого мира» конференция укрепила глобальный статус страны, одновременно стимулируя локальный экономический рост и технологическое развитие. Опыт Азербайджана служит уникальным примером того, как развивающиеся экономики могут сочетать амбициозные климатические цели с локализованными решениями.

В глобальном масштабе COP29 подчеркнула важность справедливой и инклюзивной климатической политики, вновь подтвердив необходимость коллективной ответственности в решении общих вызовов. Результаты конференции обеспечивают прочную основу для будущих климатических действий, создавая предпосылки для дальнейшего прогресса на COP30 в Белене (Бразилия) и в последующие годы. Продемонстрировав, что значимые достижения возможны благодаря сотрудничеству, инновациям и инклюзивности, COP29 останется в истории как веха на пути к устойчивому и справедливому будущему.