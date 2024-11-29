Милли Меджлис утвердил поправки в законы о службе в правоохранительных органах

Милли Меджлис утвердил в окончательном чтении поправки в законы о прохождении службы в органах прокуратуры, юстиции, таможни и внутренних дел Азербайджана.

Отныне граждане с ученой степенью доктора наук смогут начать работу в органах прокуратуры без предварительной стажировки и испытательного срока.

Кроме того, граждане, находящиеся на испытательном сроке в таможенных органах, будут работать без присвоения специального звания и получать только должностной оклад. После испытательного срока они будут приняты на постоянную службу.

Сотрудникам таможенных органов, которым вынесено дисциплинарное взыскание, не будут присваиваться специальные звания до снятия взыскания.

Сотрудникам органов юстиции, уволившимся по собственному желанию, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 6-кратного должностного оклада.

Источник: Report