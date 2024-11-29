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Инновации в эпоху национализма: Урхан Сеидов

First News Media13:50 - Сегодня
Инновации в эпоху национализма: Урхан Сеидов

С момента глобальной пандемии COVID-19 прошло уже достаточно времени, но она осталась мощным катализатором перемен, наглядно продемонстрировав, что в кризисные моменты сотрудничество и глобализация могут уступить место национальным интересам.

COVID-19 обнажил неприятную истину: в условиях угрозы привычные разговоры о единстве зачастую остаются лишь риторикой. На практике каждая страна оказывается вынуждена полагаться исключительно на собственные ресурсы и возможности. Этот урок необходимо усвоить раз и навсегда.

Мир изменился. Эпоха, когда страны могли рассчитывать на внешние институты или альянсы, постепенно уходит в прошлое. Сегодня национальный потенциал перестал быть просто конкурентным преимуществом — он стал вопросом выживания. Как справедливо заметил Фарид Закария, мы живем в эпоху усиливающегося национализма, нарастающей геополитической конкуренции и технологического противостояния между США и Китаем, формирующего новую реальность — «цифровую холодную войну». Искусственный интеллект становится не просто инструментом, а настоящим оружием, за которое сражаются не на полях битв, а в исследовательских лабораториях и советах директоров.

Но возникает более глубокий вопрос: что делать странам, которые не участвуют в этой «гонке титанов»? По мнению Закарии, многим государствам придется присоединяться к одному из блоков. Однако такая бинарная логика, часто подаваемая либеральными медиа как выбор между «добром» и «злом», слишком упрощает современную реальность. В мире, где доминируют прагматизм и холодный расчет, не существует «светлых» и «темных» сторон — есть только интересы.

Для малых и средних государств, оказавшихся в центре геополитического противостояния, критически важно использовать свои уникальные преимущества, развивать внутренние компетенции и максимально реализовывать потенциал.

В истории неоднократно встречались моменты, когда небольшие игроки, лишённые ресурсов гигантов, изменяли правила игры. Малые государства, как и стартапы, способны стать «подрывными новаторами», используя ограниченность своих возможностей как преимущество. Теория подрывных инноваций Клейтона Кристенсена и концепция творческого разрушения Йозефа Шумпетера служат мощной линзой для осмысления этой идеи.

Шумпетер утверждал, что разрушение устоявшихся порядков неизбежно в условиях технологического прогресса. Это разрушение, однако, не является хаотичным — оно прокладывает дорогу для нового, более эффективного и адаптивного. Как раз здесь малые игроки находят своё преимущество — у них нет громоздкой инфраструктуры или сложных систем, которые необходимо защищать. Они более гибкие, быстрее принимают решения и легче адаптируются к изменениям. Кристенсен добавляет, что подрывные инновации зачастую начинаются на периферии — в пространствах, где «старожилы» не видят угрозы или попросту игнорируют перемены. Малые игроки захватывают ниши, неинтересные крупным корпорациям или государствам, но со временем, улучшая свои решения, они становятся доминирующими.

Эти идеи нашли своё яркое подтверждение в истории. Когда Amazon начал продавать книги через интернет в 1990-х годах, это выглядело как небольшой эксперимент, который не мог угрожать гигантам книжной торговли. Однако Безос не просто копировал традиционные магазины в цифровом формате — он предложил новый способ взаимодействия с клиентом, внедряя алгоритмы рекомендаций, глобальную логистику и доступ к миллионам наименований товаров. Сегодня Amazon не только лидирует в розничной торговле, но и определяет её будущее.

Аналогично, Netflix, который начинал как сервис по доставке DVD, не сразу воспринимался как угроза для Blockbuster. Но вместо того чтобы играть по старым правилам видеопроката, Netflix сосредоточился на стриминговом контенте, который был доступен всегда и везде. Blockbuster, уверенный в своей модели, не успел перестроиться. Иронично, но сегодня от некогда гигантской сети осталось лишь несколько символических магазинов.

Эти истории не только иллюстрируют идеи Шумпетера и Кристенсена, но и показывают, как малые игроки, обладая гибкостью и готовностью к риску, могут разрушать устоявшиеся системы. Они не тратят время на борьбу с гигантами их же оружием — они создают новые инструменты и новые поля битвы.

Малые государства могут действовать аналогично. В эпоху глобальной нестабильности, «цифровой холодной войны» и технологического соперничества их гибкость и способность быстро адаптироваться делают их мощными игроками.

Но для этого, роль государства должна заключаться в чем-то большем, чем просто служение народу. Государство должно становиться двигателем прогресса, создавая среду, в которой каждый гражданин не только получает услуги, но и так же раскрывает свой потенциал. Сегодня ключевой задачей государства является создание экосистемы, в которой каждый процесс и инновация ориентированы на человека и его развитие.

В новой реальности технологии — это не только про эффективность, это про переосмысление взаимодействия. Государства, которые смогут построить экосистемы, объединяющие интересы общества, бизнеса и науки, обретут настоящую независимость. Это независимость от глобальных кризисов, от традиционных форм соперничества, от устаревших моделей управления. Такие государства станут центрами притяжения талантов, капиталов и идей даже в эпоху национализма.

Урхан Сеидов – научный сотрудник Центра Политической Психологии, эксперт в области инноваций и стратегических коммуникаций.

Автор книг «Инновации: инструкция по применению» и «Мягкая сила Азербайджана в эпоху цифровых технологий».

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