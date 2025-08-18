Эксперт об ударе РФ по нефтебазе SOCAR в Украине: Несмотря на переговоры в США, боевые действия ведутся с еще более высокой интенсивностью

В сегодняшних сообщениях о новых ударах российской армии по территории Украины отмечается, что в числе атакованных объектов вновь оказалась инфраструктура Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR.

Источники проинформировали 1news.az о подробностях очередной атаки на инфраструктурные объекты Азербайджана в Украине.

Стало известно, что в ночь на 18 августа был нанесен массированный удар БПЛА типа «Шахед» по нефтебазе SOCAR в Одесской области.

Это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены несколько резервуаров, а также здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушено ограждение объекта.

Общий объем хранения данной нефтебазы превышает 16 тыс кубометров.

Размер ущерба устанавливается - назначена экспертиза. На объекте уже начаты срочные восстановительные работы.

Напомним, что это уже вторая массированная атака российских сил на инфраструктуру SOCAR в Украине. Ранее, 8 августа, по этой же нефтебазе было запущено около 10 БПЛА, что повлекло частичное разрушение объекта. По данному факту возбуждено уголовное производство.

«Объем разрушений и причиненного ущерба лишний раз свидетельствует о том, что речь идет о преднамеренной и целенаправленной атаке, целью которой было полное уничтожение либо выведение из строя этого стратегически важного объекта», - так охарактеризовал российскую атаку на нефтебазу SOCAR в Одесской области известный политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

В комментарии для 1news.az эксперт отметил, что, несмотря на продолжающиеся переговоры и желание США ускорить процесс достижения мира, а также активные усилия различных стран - не только Соединенных Штатов, но и, в частности, Турции - по продвижению диалога между Москвой и Киевом и достижению прочного урегулирования, война в Украине продолжается. «К большому сожалению, боевые действия ведутся с еще более высокой интенсивностью. И российская сторона - что даже не скрывается ее официальными представителями и медиаперсонами -старается использовать эту ситуацию для того, чтобы закрепить свои «успехи» на линии фронта и захватить еще больше населенных пунктов в Украине. Тем самым, Москва стремится усилить военно-политическое давление на Киев с тем, чтобы Украина приняла нужные России условия», - сказал Ильгар Велизаде.

И на этом фоне масштабы военных действий продолжают увеличиваться, растет число жертв, разрушаются украинские города и села, наносятся удары по объектам критической инфраструктуры, констатировал политолог: «Среди этих объектов, как хорошо известно, есть и инфраструктура SOCAR, разветвленная сеть автозаправочных станций, которая уже многие годы снабжает Украину доступными горюче-смазочными материалами».

«Эти ресурсы, в частности, используются службами спасения, скорой помощью, пожарными расчетами и другими структурами, обеспечивающими функционирование социальной инфраструктуры и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. То есть, SOCAR в Украине реализует не только коммерческие проекты, но и осуществляет важную гуманитарную миссию», - констатировал эксперт.

В этом контексте он напомнил, что украинское руководство неоднократно выражало благодарность азербайджанской стороне за этот жест: «И сегодня, когда энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Украиной выходит на новый уровень, когда стороны предметно рассматривают вопросы безопасности крупных энергетических поставок в Украину – речь идет о транспортировке азербайджанского газа через существующую газораспределительную инфраструктуру в регионе - на этом фоне мы видим, что российская сторона не просто на словах крайне негативно воспринимает эту ситуацию, но и практическими действиями дает понять, что будет делать все возможное, чтобы это сотрудничество нарушить».

«Как известно, 8 августа российскими беспилотниками был нанесен удар по этой же нефтебазе, вследствие чего она получила серьезные повреждения. Уже тогда велись многочисленные обсуждения того, что удар был неслучайным, а преднамеренным и целенаправленным. И не успели затихнуть разговоры о характере удара 8 августа, как спустя 10 дней, в ночь с 17 на 18 августа на азербайджанскую нефтебазу в Одесской области вновь нанесен удар. Все это позволяет говорить о том, что указанные атаки являются не случайными, а целенаправленными и адресными. Как известно, в таких ситуациях случайностей практически не бывает. Цели ударов рассчитываются заранее. Нефтяная инфраструктура располагается на значительном удалении от военных объектов и является четко локализованным объектом - поэтому перепутать автозаправочную станцию с каким-либо военным объектом практически невозможно, что само по себе исключает вероятность случайности. Опять же, речь идет о повторяющемся случае, что свидетельствует о том, что нападающая сторона действовала целенаправленно и преднамеренно. Украинская сторона подтверждает эти выводы», - отметил Ильгар Велизаде.

Он подчеркнул, что в свете этого, в последние дни заметно интенсифицировался диалог между лидерами Азербайджана и Украины. Президенты Ильхам Алиев и Владимир Зеленский созванивались, обсуждали ситуацию. Они осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.

Впоследствии и главы МИД двух стран Джейхун Байрамов и Андрей Сибига коснулись этой темы в телефонном разговоре, в ходе которого также было отмечено, что удары России по объектам SOCAR и газоизмерительной станции «Орловка» были преднамеренными и недопустимыми.

«Таким образом, те переговоры, которые сегодня ведутся, тот осторожный и позитивный настрой, который присутствует сегодня в международном сообществе - несмотря на сложность переговоров и ожидания конкретных результатов - все это нивелируется действиями российской стороны. Она стремится использовать ситуацию в своих целях и - затягиванием переговорного процесса - практически закрепить военные успехи на поле боя. Причем не только на поле боя, но и с целью обеспечить военное и политическое доминирование над Украиной в зоне конфликта», - сказал Ильгар Велизаде.

«Это, естественно, крайне негативно отражается не только на региональной динамике, но и на двусторонних азербайджано-российских отношениях, которые сейчас и так находятся в критической фазе, и никак не способствуют нормализации диалога между Баку и Москвой. Особенно если принять во внимание абсолютно несуразные высказывания отдельных представителей российского политического и медийного сообщества о действиях Азербайджана и их необоснованные предположения о якобы «прямой военной поддержке Украины». Здесь мы видим, что отдельные политические круги в России стремятся усилить градус напряженности и в отношениях с Азербайджаном, поддержать кризисную ситуацию в отношениях между двумя странами и фактически оказать давление на официальный Баку», - отметил эксперт.

«Но, как показывает практика, такие попытки абсолютно бесперспективны. Азербайджанское государство, Президент Азербайджана никогда не поддавались подобного рода провокациям и давлению. Более того, эффект от таких действий оказывается противоположным тому, которого ожидают те, кто пытается оказать давление», - подчеркнул он.

В то же время, продолжил политолог, у нас все еще продолжается диалог с Москвой: «В течение этого месяца в Москве запланировано очередное заседание азербайджано-российский межправительственной комиссии. И, видимо, на фоне этих ударов кто-то намеренно пытается сорвать заседание или очень серьезно подкорректировать его ход. Естественно, азербайджанская сторона будет поднимать эти вопросы на встрече сопредседателей межправкомиссии, и в достаточно категорической форме потребует разъяснений от российской стороны».

«И, если кто-то думает, что с Азербайджаном можно говорить с позиции силы и диктовать свои условия таким образом, то он глубоко ошибается и при этом наносит медвежью услугу своей стране. Поскольку после подобных действий диалог между странами может принять еще более кризисный характер, и, естественно, о какой-либо нормализации отношений в ближайшее время говорить не придется. Очень хочется надеяться, что российская сторона все же прекратит эти действия, пересмотрит свои планы в отношении Азербайджана и будет действовать в более конструктивном ключе. Если этого не произойдет, то конечно, Азербайджан - не то государство, которое может терпеть подобное поведение. Баку будет рассматривать возможность принятия адекватных мер для защиты своих интересов и даст понять всем, что в таких случаях - как обычно бывает в подобных ситуациях - действует эффективно. И в данном случае, Азербайджан в партнерстве с нашими союзниками, друзьями, близкими партнерами, будет вырабатывать такие меры, которые позволят защищать и обеспечивать наши долгосрочные интересы в различных регионах», - заявил Ильгар Велизаде.

«Что касается Украины, то единственное, что можно добавить: Азербайджан не будет менять свои планы по энергетическому сотрудничеству с этой страной. Более того, на фоне происходящего, скорее всего, сегодня будут проработаны все вопросы, связанные с обеспечением безопасности газотранспортной и прочей инфраструктуры, что позволит реализовать наши планы по сотрудничеству с Украиной в намеченном объеме», - резюмировал эксперт.