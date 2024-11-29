Разоблачены лица, не возвратившие в страну крупные денежные средства, полученные от экспорта

Продолжается разоблачение лиц, не возвращающих в страну крупные денежные средства, полученные от экспорта сельскохозяйственной продукции.

На основании информации, поступившей от Государственного таможенного комитета о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают валютные средства в Азербайджанскую Республику, в органах прокуратуры возбуждены уголовные дела и проводится предварительное расследование, сообщает 1news.az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В ходе следственных мероприятий установлено, что между зарегистрированными в Азербайджане юридическими лицами и иностранными компаниями в разные периоды заключались договоры на куплю-продажу сельскохозяйственной продукции. Выявлены обоснованные подозрения, что значительные доходы, полученные от этой деятельности, не были возвращены на уполномоченные банковские счета в Азербайджане. В связи с этим ряд лиц привлечен к уголовной ответственности.

Так, прокуратурой города Сумгайыт в рамках уголовного дела, расследуемого по статьям 208.2.1 (невозврат крупной суммы иностранной валюты из-за границы) и 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса, установлено, что ООО «Qala Meyvə-Tərəvəz İxracat İdxalat» не возвратило на счет уполномоченного банка Азербайджанской Республики более 51 миллиона долларов США (свыше 86 миллионов манатов по курсу соответствующего периода), полученных от экспорта товаров в зарубежные страны по консигнации. В связи с этим Ильхам Аббасов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, и по ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, решением Сумгайытского городского суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в прокуратуре Гёйчайского района по уголовному делу, возбужденному по статьям 208.2.1 и 308.1 Уголовного кодекса, установлено, что ООО «R.T.K» не вернуло на счет уполномоченного банка более 209 тысяч долларов США (свыше 355 тысяч манатов по курсу соответствующего периода). В связи с этим Камран Исмаилов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по указанным статьям, ему предъявлено обвинение, и по решению следственного органа в отношении него была избрана мера пресечения в виде передачи под контроль полиции.

В прокуратуре района Саатлы по уголовному делу, возбужденному по статьям 208.2.1 и 308.1 Уголовного кодекса, установлено, что ООО «Qollaktika 01» не вернуло на счет уполномоченного банка более 18 тысяч долларов США (свыше 31 тысячи манатов по курсу соответствующего периода). В связи с этим Нариман Лазими был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по указанным статьям, ему предъявлено обвинение. Также было учтено, что он отбывает наказание по другому уголовному делу в виде лишения свободы.

В настоящее время на основании других материалов данной категории, поступивших от Государственного таможенного комитета, в отношении лиц, не вернувших денежные средства, полученные от экспорта товаров и продукции, на уполномоченные банковские счета Азербайджанской Республики, в органах прокуратуры возбуждены уголовные дела. Проводится предварительное следствие и принимаются необходимые меры.