В Сумгайыте произошло тяжёлое ДТП: есть пострадавшие

На проспекте Кёроглу города Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого несколько человек получили травмы.

Как сообщает Report, автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился местный житель Шамсаддин Амруллаев (2003 г.р.), врезался в дерево на обочине дороги.

В результате аварии находившиеся в машине пассажиры Закир Ибрагимли (2003 г.р.), Лейла Малуни (2003 г.р.) и Илькин Гурбанов (1999 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы.

По данному факту проводится расследование.