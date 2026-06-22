В результате поисков водолазами-спасателями было обнаружено и извлечено из воды тело Абдулова Эльмара Иса оглу, 2007 года рождения, которое было передано по назначению.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что поиски другого человека - Меджидова Парвиза Зохраб оглу, 2003 года рождения продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.

15:50

В результате поисковых работ, проведённых водолазами-спасателями, в воде были обнаружены тела двух граждан - родившегося Азимова Намига (1991 г.р.) и Абдулова Эльнура (2005 г.р.). Тела извлечены из воды и переданы соответствующим службам.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Продолжаются поиски ещё двух граждан - Меджидова Первиза (2003 г.р.) и Абдулова Эльмара (2007 г.р.)

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

15:29

На горячую линию «112» МЧС поступила предварительная информация о том, что в море, на неохраняемом участке побережья в посёлке Мардакян Хазарского района Баку, примерно в 3 километрах от ближайшего спасательного пункта, утонули четыре человека.

В связи с поступившим сообщением к месту происшествия незамедлительно были направлены водолазы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В настоящее время водолазы-спасатели проводят поисковые работы в предполагаемых районах, где могли утонуть граждане.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.