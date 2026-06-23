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23 июня - профессиональный праздник государственных служащих в Азербайджане

First News Media08:48 - Сегодня
23 июня - профессиональный праздник государственных служащих в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник государственных служащих.

Укрепление современного независимого Азербайджанского государства, превращение его в исполнителя важных проектов регионального и глобального масштаба напрямую зависит от эффективной работы институтов управления и уровня профессионализма государственных служащих. Именно по этой причине государственная служба в нашей стране воспринимается не просто как профессиональная сфера, но в то же время как почетная миссия, служащая национальным интересам и идеалам государственности.

Профессиональный праздник государственных служащих был учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 25 мая 2006 года. Принимая во внимание роль государственной службы в создании демократического, правового и светского государства, а также объявление Генеральной Ассамблеей ООН 23 июня Днем государственной службы Организации Объединенных Наций, эта дата была объявлена в нашей стране днем профессионального праздника госслужащих.

Интеграция Азербайджаном этого глобального календаря в свое национальное законодательство является ярким примером того значения, которое наша страна придает международным стандартам управления.

Правовая база и фундамент институциональных реформ

Формирование и развитие современной системы государственной службы в Азербайджане связаны с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. В результате коренных реформ, проведенных под руководством Великого лидера, 21 июля 2000 года был принят Закон «О государственной службе», и тем самым была создана единая правовая база данной сферы. Этот законодательный акт полностью зафиксировал статус государственных служащих в обществе, их права и обязанности, выдвинул на первый план принципы способностей и служебных отличий на государственной службе. За прошедший период этот закон регулярно совершенствовался и благодаря внесенным прогрессивным изменениям был доведен до уровня передового правового акта.

Великий лидер Гейдар Алиев, наряду с заложением правовых основ системы государственной службы, всегда выдвигал на первый план моральный облик государственного служащего и его ответственность перед народом, считая принципы честности, профессионализма и государственности главными критериями в деятельности каждого чиновника.

После восстановления независимости, с целью повышения роли государственных органов в управлении страной и повышения эффективности их деятельности, в их структурах проводились непрерывные реформы. Эти реформы, основанные на философии управления Гейдара Алиева, и сегодня играют исключительную роль в обеспечении гибкости государственного аппарата и построении отношений между гражданином и государством на более прочной основе.

С этой целью Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 14 июля 2021 года был утвержден новый состав Совета по управлению государственной службой Азербайджанской Республики. Этот шаг вдохнул новую жизнь в работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере государственной службы, координации кадровой политики в центральных и местных органах исполнительной власти на основе единых принципов.

Утвержденная Распоряжением главы государства «Стратегия развития государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы» и План мероприятий по ее реализации стали важной дорожной картой в совершенствовании управления. Этот план успешно решил такие стратегические задачи, как определение категорий и иерархии государственных органов, подготовка учебных модулей по управлению человеческими ресурсами для руководящих лиц, профессиональное развитие государственных служащих, создание баз данных и реестра, а также определение статуса сотрудников юридических лиц публичного права, приравненных к государственным служащим.

Вызовы цифровой эпохи и новые стандарты управления

Сегодня государственное управление в Азербайджане перешло на качественно новый этап. В соответствии с глобальными вызовами современности критерий «удовлетворенности граждан» выдвинут на первый план в качестве основного индикатора деятельности на государственной службе, для оказания услуг в полностью прозрачной среде начали применяться механизмы рейтингового и цифрового контроля. В частности, в целях непрерывного профессионального развития государственных служащих были запущены индивидуальные программы обучения на тему цифровых компетенций, кибербезопасности и стратегического управления, в рамках стратегических планов деятельности ускорен процесс привлечения к управлению молодых, инновационных и высокоинтеллектуальных кадров. Новые документы, принятые по укреплению экономической и социальной защиты государственных служащих, совершенствованию правил ротации и оценке служебной деятельности, обеспечивают преемственность институциональных реформ в этой сфере.

Ставшая брендом нашей страны модель ASAN xidmət, применение решений цифрового правительства и электронизация государственных услуг свели к минимуму бюрократические барьеры, максимально повысив эффективность и прозрачность управления.

Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях всегда держит в центре особого внимания роль государственных служащих в обществе и возложенную на них моральную ответственность. Рекомендация главы нашего государства «Государственный чиновник - слуга народа, он должен достойно служить гражданам» является сегодня главным принципом, руководящим повседневной деятельностью каждого государственного служащего.

Высшая оценка служебной деятельности и моральный стимул

Для обеспечения более эффективной деятельности государственных служащих в Азербайджане и лучшего выполнения возложенных на них обязанностей люди этой категории регулярно награждаются государственными наградами.

Ордена, медали и почетные звания, являясь высокой политической и моральной оценкой, даваемой кадрам, имеющим личный вклад в защиту интересов государственности, в то же время, служат показателем высшей ценности, придаваемой мотивации молодых специалистов, работающих в государственном аппарате, и труду лиц с многолетним опытом.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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