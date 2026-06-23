СМИ: США добиваются запрета на продажу предметов с «Титаника» - ФОТО

Американские власти выступили против проведения аукциона для продажи артефактов с затонувшего в 1912 году "Титаника".

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Компания RMS Titanic, обладающая эксклюзивными правами на подъем артефактов с места крушения судна, хочет продать часть предметов. При этом, как отмечает Associated Press, ранее эта фирма дала согласие на то, что поднятые со дна Атлантического океана объекты будут лишь представлены в музеях и на передвижных выставках. Теперь RMS Titanic планирует выставить личные вещи пассажиров и экипажа "Титаника", кухонную утварь и предметы декора на торги.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сочло, что возможная продажа артефактов нарушит договоренности властей с RMS Titanic. Ведомство обратилось в суд и потребовало запретить проведение аукциона.