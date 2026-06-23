По итогам переговоров Ирана и США создали четыре рабочие группы

Создание четырех рабочих групп согласовано по итогам четырехсторонних консультаций в швейцарском Бюргенштоке.

Об этом телеканалу Press TV заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

По его информации, сформированы группы по вопросам отмены санкций, ядерного урегулирования, восстановления и экономического развития, а также по мониторингу.

21 июня в Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана по реализации меморандума о взаимопонимании. Как отмечается в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров.