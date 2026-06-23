Европу накрыла аномальная жара: растёт угроза блэкаутов

Рекордная жара по всему миру усиливает спрос на кондиционеры и приводит к резкому росту потребления электроэнергии.

Энергосистема Европы проходит проверку на прочность, континент задыхается от уже третьей за год волны жары — синоптики предупреждают, что на средиземноморском побережье на этой неделе температура может подняться до палящих 43°C, а Западная Европа готовится к потенциально рекордной жаре, сообщает 1news.az со ссылкой на Euronews.com.

Франция уже перевела более половины из своих 96 департаментов на красный уровень опасности для жизни, призвав жителей избегать прямых солнечных лучей и проявлять «предельную бдительность». В свою очередь британская метеослужба Met Office предупреждает, что в ближайшие дни дневные максимумы на юге Англии могут достигать 38°C, а ночи будут «опасно» тропическими (когда в течение суток температура ни разу не опускается ниже 20°C).

В Германии, Испании, Португалии и Швейцарии также ожидается аномальная жара, которая уже начинает парализовать повседневную жизнь.

По всей Европе сотни школ закрылись или отпускают учеников раньше, а движение поездов в крупных городах, таких как Париж и Брюссель, сокращено, чтобы снизить риск поломок. Праздник музыки Fête de la Musique в Париже всё же состоялся в выходные, но власти запретили гостям распивать алкоголь в общественных местах, чтобы уменьшить риск обезвоживания.

Во время жары Европа часто сталкивается со всплеском потребления электроэнергии из-за роста спроса на охлаждение. В 2022 году на охлаждение помещений, то есть главным образом на работу кондиционеров и вентиляторов, приходилось около 7 % мирового потребления электроэнергии.

Когда общий спрос на электроэнергию превышает доступные генерирующие мощности или физические пределы энергосети, частота в системе может упасть — это приводит к блэкаутам. Среди европейских стран лидером по средней длительности отключений оказалась Венгрия — 2,92 часа в год, за ней следуют Словения с 2,16 часа и Греция с 1,63 часа.