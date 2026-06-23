МИД Азербайджана: Роль госслужащих в развитии страны неоценима - ФОТО

Роль государственных служащих в развитии Азербайджана и укреплении традиций государственности неоценима.

Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X по случаю Дня профессионального праздника государственных служащих.

"Поздравляем всех сотрудников государственной службы с Днем профессионального праздника государственных служащих, который отмечается 23 июня, и желаем им успехов в их ответственной деятельности. Роль государственных служащих неоценима в развитии нашей страны, укреплении традиций государственности, обеспечении профессионального, прозрачного и ориентированного на граждан государственного управления. Желаем вам крепкого здоровья, новых достижений и успехов в дальнейшей деятельности. С праздником!", - говорится в публикации.