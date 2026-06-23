МИД Азербайджана: Роль госслужащих в развитии страны неоценима - ФОТО
Роль государственных служащих в развитии Азербайджана и укреплении традиций государственности неоценима.
Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X по случаю Дня профессионального праздника государственных служащих.
"Поздравляем всех сотрудников государственной службы с Днем профессионального праздника государственных служащих, который отмечается 23 июня, и желаем им успехов в их ответственной деятельности. Роль государственных служащих неоценима в развитии нашей страны, укреплении традиций государственности, обеспечении профессионального, прозрачного и ориентированного на граждан государственного управления. Желаем вам крепкого здоровья, новых достижений и успехов в дальнейшей деятельности. С праздником!", - говорится в публикации.
23 İyun - Dövlət Qulluqçularının Peşə Bayramı Günü münasibətilə dövlət qulluğunda çalışan bütün əməkdaşları səmimi-qəlbdən təbrik edir, onlara məsuliyyətli fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq.
Ölkəmizin inkişafında, dövlətçilik ənənələrinin möhkəmləndirilməsində, peşəkar,… pic.twitter.com/j0luJRdLhv — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 23, 2026