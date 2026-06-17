Погибшая в ДТП дочь адвоката Фархада Мехдиева управляла мотоциклом без прав  – ВИДЕО 

Главное управление Государственной дорожной полиции сделало заявление в связи с ДТП, в котором погибла дочь известного адвоката Фархада Мехдиева – 17-летняя Захра Мехдизаде.

В сообщении пресс-службы Главного управления Государственной дорожной полиции отмечается, что 16 июня около 17:00 автомобиль марки Mercedes под управлением Парвиза Ахмедова вынужденно остановился на дороге Баку-Губа из-за технической неисправности.

Отмечается, что вместо того, чтобы принять необходимые меры безопасности для предотвращения возможной аварии во время вынужденной остановки и в кратчайшие сроки убрать автомобиль с проезжей части, П.Ахмедов ограничился лишь предупреждением других водителей жестами, посчитав, что таким образом выполнил свои обязанности. В результате 17-летняя водитель мотоцикла Захра Мехдизаде, двигавшаяся по полосе, где находилось неисправное транспортное средство, не смогла вовремя оценить дорожную ситуацию и на полной скорости столкнулась с автомобилем.

З.Мехдизаде, управлявшая мотоциклом без водительского удостоверения, была доставлена в больницу, однако спасти её жизнь не удалось.

По факту происшествия проводится расследование.

«Вновь призываем водителей не выезжать на дороги на неисправных транспортных средствах, а в случае вынужденной остановки своевременно и надлежащим образом выполнять предусмотренные законодательством обязанности. Кроме того, водителям напоминаем о необходимости не допускать к управлению транспортными средствами лиц, не имеющих водительских прав, и не относиться безответственно к жизни и здоровью - как собственным, так и окружающих», - отмечают в дорожной полиции.

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