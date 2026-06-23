Трагедия в Мардакане: опубликованы фото утонувших молодых людей - ФОТО

Как сообщалось, вчера на пляже Мардакан Хазарского района в Каспийском море утонули четверо молодых людей.

По данным «Qafqazinfo», в результате поисков, проведенных водолазами-спасателями, были обнаружены и извлечены из воды тела 1991 года рождения Азимова Намига Исабала оглы, 2005 года рождения Абдулова Эльнура Иса оглы и 2007 года рождения Абдулова Эльмара Иса оглы, которые переданы по принадлежности.

Продолжаются поиски 2003 года рождения Маджидова Первиза Зохраб оглы.

Из погибших 21-летний Эльнур и 19-летний Эльмар — братья.

Представляем фотографии трагически погибших молодых людей: