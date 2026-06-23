Трамп назвал траты США на НАТО в $600 млрд сумасшедшими

Взносы США в НАТО слишком большие.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя решение европейских стран отказаться оказывать помощь в войне с Ираном.

"Так что мы потратили все эти деньги — наверное, 600… По-моему, мы тратили $600 млрд в год, верно? <…> Подумайте об этом: суммы, которые мы тратим на НАТО, просто сумасшедшие, а они нам не помогли", — сказал он журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, поскольку США могут не получить помощь "в мелких делах", то и они вправе отказаться предоставлять ее.