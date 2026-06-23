Почему Баку заполонили крылатые муравьи? Ответ эколога - ВИДЕО

В последние дни жители Баку активно публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи массового появления крылатых муравьев на улицах и в жилых домах.

Необычное природное явление вызвало обеспокоенность среди горожан. По словам жителей, насекомые проникают в квартиры, собираются вокруг источников света и могут попадать на продукты питания.

Ситуацию прокомментировал заведующий отделом Института географии Национальной академии наук Азербайджана, эколог Энвер Алиев.

По его словам, массовое появление крылатых муравьев связано с сезонными природными процессами.

«Из-за продолжительных холодов и дождей насекомые долгое время не могли вести привычный образ жизни. После повышения температуры воздуха и прогревания верхнего слоя почвы началось их массовое вылупление и активизация», — пояснил эксперт.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что крылатые муравьи играют важную роль в экосистеме. Они уничтожают яйца многих вредителей и паразитов, помогая сдерживать их распространение естественным путем.

Для защиты жилья специалисты рекомендуют поддерживать чистоту в помещениях, не оставлять продукты питания в открытом виде, использовать москитные сетки на окнах и дверях, а в случае массового появления насекомых обращаться в специализированные службы дезинфекции.

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