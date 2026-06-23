Галибаф заявил, что Иран будет управлять Ормузом при соблюдении международных правил

Управление Ормузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с США, Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Всем следует понимать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, что было до войны (...) Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом", - сообщил Галибаф журналистам по пути из Швейцарии, его слова приводит Press TV.

Источник: İnterfax