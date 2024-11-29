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СГБ об уголовном деле в отношении сотрудника азербайджанского посольства, задержанного в Стамбуле с 70 кг золота

Теймур Максутов15:10 - Сегодня
СГБ об уголовном деле в отношении сотрудника азербайджанского посольства, задержанного в Стамбуле с 70 кг золота

Уголовное дело о контрабанде, совершенной с использованием дипломатического статуса, было возбуждено.

В Службе государственной безопасности проводится уголовное преследование по делу, связанному с участием граждан Азербайджанской Республики совместно с гражданами других стран в совершении преступлений, связанных с контрабандой между иностранными государствами.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что полковник-лейтенант Гахраман Шамиль оглу Мамедов, помощник военного атташе Вооружённых сил Азербайджанской Республики в Соединённых Штатах Америки, действуя в сговоре с гражданином Азербайджана Анаром Гасымовым и иностранными гражданами, участвовал в контрабанде крупных партий золотых слитков из Объединённых Арабских Эмиратов в Турцию.

22 ноября 2024 года Мамедов прибыл из США в Турцию, где получил чемодан с золотыми слитками, привезённый из ОАЭ Анаром Гасымовым и оставленный в хранилище вне зоны таможенного контроля в аэропорту Стамбула. Используя свой дипломатический статус и паспорт, Мамедов перенёс золото через границу, не задекларировав его. Однако, направляясь в отель для передачи золота Гасымову, он был задержан турецкими правоохранительными органами. В ходе обыска у него были изъяты золотые слитки весом 70 кг на сумму 10.220.900 манатов.

В результате дальнейшего расследования в аэропорту было обнаружено ещё 14 кг золотых слитков, которые не были проведены через таможню.

Анар Гасымов был задержан в Турции и привлечен к уголовной ответственности.

Гахраман Мамедов был привлечен к уголовной ответственности в Государственной службе безопасности по продолжающемуся уголовному делу в соответствии со статьями 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершённая гражданином Азербайджанской Республики за пределами страны в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение полномочий гражданином Азербайджана за пределами страны) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По решению Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

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