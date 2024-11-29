«Грузинская мечта» обвинила посла ЕС в распространении дезинформации

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский распространяет дезинформацию о том, что страна якобы прекращает процесс евроатлантической интеграции на четыре года.

Об этом говорится на странице правящей партии «Грузинская мечта» в соцсети, сообщают грузинские СМИ.

Партия публикует цитату Герчинского: «Со вчерашнего дня мы декларированно знаем, что Грузия прекращает процесс евроатлантической интеграции на четыре года, что очень-очень печально».

«Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский распространяет дезинформацию о том, что якобы «Грузия прекращает процесс евроатлантической интеграции на четыре года». На самом деле власти подчеркнули, что они будут тщательно следить за выполнением соглашения об ассоциации, и к 2028 году 90% положений соглашения будут выполнены», - отмечается в заявлении.