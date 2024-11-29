Горькое признание Борреля: Европа давно не «центр мира»

Европа уже давно не является «центром мира», а ее нынешнее положение является хрупким.

Как передает Report, об этом заявил уходящий с поста главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции RNE, передает ТАСС.

«Европейцы не могут продолжать думать, что являются центром мира, потому что это не так, мы уже давно им не являемся», - заявил он.

Боррель подчеркнул, что на долю Европы приходится лишь 5% мирового населения, и страны уже «утратили вес в глобальной экономике».

«У нас значительное технологическое отставание в передовых отраслях, очень низкая рождаемость, очень слабая оборона», - добавил он.

По его словам, конфликт между РФ и Украиной стал сигналом к пробуждению для Евросоюза.

«Но речь идет не только о том, чтобы проснуться, а о том, чтобы встать и приступить к работе, потому что времена сложные, а положение Европы хрупкое», - сказал Жозеп Боррель.