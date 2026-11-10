Лондон захотел открыть новые каналы связи с Москвой

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг выступил за создание новых каналов связи с Россией, в том числе на уровне военных ведомств, чтобы снизить «риски просчетов».

«У нас есть посольство в Москве. Это важный канал. Я бы предпочел, чтобы были дополнительные каналы, особенно на уровне военных [ведомств]. Всегда существует риск просчета, и именно поэтому важно иметь прямое общение», — заявил он в интервью газете Financial Times.

По данным издания, Лондон стремится наладить контакты с Москвой, поскольку другие страны, в том числе США, Франция и Германия, уже в той или иной мере ведут диалог с Россией.