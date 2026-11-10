В Индии депутат готовит свадьбу дочери на 400 тысяч гостей

Депутат законодательного собрания индийского штата Бихар Анант Сингх готовится с размахом отметить свадьбу дочери: число приглашенных может достигнуть 400 тысяч человек.

Торжество запланировано на 25 ноября.

Об этом сообщает NDTV.

Дочь политика Шиванги выйдет замуж за Ришикеша Кумара. Праздник пройдет в родной деревне Сингха. Для проведения церемонии рабочие из соседнего штата Уттар-Прадеш возводят масштабные шатры и специальную площадку.

Для молодоженов сооружают сцену длиной около 30 метров, которую планируют украсить 15 тоннами декораций. Также предусмотрен отдельный шатер для почетных гостей.

В то же время сам депутат находится в центре внимания из-за уголовного дела. В октябре 2025 года его арестовали по подозрению в причастности к убийству. В марте он вышел под залог, однако Верховный суд обязал его сдаться властям до 1 декабря.