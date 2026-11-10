Генсек СНГ: Армения не заявляла о намерении выйти из Содружества
Читать на других языках:English
Армения не поднимала вопрос о возможности выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) на фоне фактической приостановки своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на полях международного форума по обеспечению коллективной безопасности.
«Нет. Мне и лично премьер говорил, и многие другие о том, что они остаются в СНГ. Мы ни одного заявления не слышали о том, что они собираются выходить», — сказал Лебедев, отвечая на вопрос, заявляли ли в Армении о намерении покинуть СНГ.
Источник: ТАСС
376