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Франция пригрозила Ирану санкциями и непубличными мерами из-за кибератаки

Редакция 1news12:20 - Сегодня
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Франция пригрозила Ирану санкциями и непубличными мерами из-за кибератаки

Франция введет санкции против Ирана и может принять ряд непубличных мер в ответ на кибератаку, к которой, по мнению Парижа, причастен Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Мы ничего не исключаем и примем все меры, в том числе те, о которых мы не будем заявлять публично <...>, которые мы сами сочтем соразмерными и необходимыми, чтобы предотвратить любые новые атаки и наказать виновных в этой недопустимой агрессии», — сказал Барро.

Он добавил, что французский МИД намерен вызвать посла Ирана, чтобы выразить ему протест. Кроме того, Париж будет добиваться введения европейских санкций в отношении всех лиц, причастных к атаке. Ограничения могут включать запрет на въезд в страны Европы, заморозку счетов и финансовых активов.

В ночь с 11 на 12 октября несколько сотен супермаркетов по всей Франции подверглись хакерской атаке, в результате которой была нарушена работа холодильных установок. Это привело к порче хранившихся в них продуктов. Отдельные магазины сообщали об убытках на сотни тысяч евро, тогда как общий ущерб по стране может исчисляться миллионами евро. 2 ноября аналогичные инциденты произошли еще более чем в десяти странах ЕС.

Как ранее сообщала газета Le Figaro, французская разведка связывает серию кибератак, совершенных в ночь с 11 на 12 октября, с цифровым подразделением КСИР.

Источник: ТАСС

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