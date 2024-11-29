В последние месяцы Грузия вновь оказалась в центре геополитической борьбы.

Сначала протесты в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния», в простонародье известного как «закон об иноагентах», и закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающего пропаганду ЛГБТ и смену пола, а также недовольство итогами парламентских выборов 26 октября отчетливо проявили почерк западных стратегий вмешательства.

А буквально минувшей ночью прозападная оппозиция устроила в Тбилиси беспорядки в ответ на объявление грузинскими властями решения не ставить в повестку дня вопрос об открытии переговоров по членству в Евросоюзе до 2028 года и отказаться до того же года от всех бюджетных грантов ЕС. Подобная разрушительная реакция оппозиции демонстрирует, что Запад намерен реализовать в Грузии очередной сценарий «цветной революции», основной целью которой является не просто смена власти, а формирование в этой стране политической элиты, полностью зависимой от его влияния.

Для Грузии сценарий «цветной революции» не нов, такое уже было реализовано в стране в 2003 году, когда пришедший на протестной волне Михаил Саакашвили сместил Эдуарда Шеварднадзе и занял пост главы государства. Впоследствии этот же сценарий неоднократно применялся и в других странах постсоветского пространства. Вспомним 2004-й, когда аналогичные процессы привели к революции в Украине, и в ней же все это повторилось еще и в 2014-м. Эти революции неизменно сопровождались хаосом, политической нестабильностью и разрушением экономики. Теперь подобная стратегия вновь нацелена на Грузию, что ставит под угрозу не только ее внутреннюю стабильность, но и безопасность всего региона.

Обкатанная за десятилетия схема западного вмешательства в дела суверенных государств, можно сказать, не претерпела изменений и реализуется в Грузии по прежним лекалам. За фасадом оппозиционных протестов и громких лозунгов стоят, как правило, крупные зарубежные и международные организации, зачастую неправительственного толка, посредством которых западные правительства и разведки спускают установки партнерским НПО в Грузии, а те, в свою очередь, уже распространяют «нужные» нарративы в обществе, отравляя сознание людей псевдолиберальными ценностями и зазывая их на баррикады. Это уже довольно хорошо сформировавшийся механизм, через который внешние силы координируют вмешательство во внутренние дела Грузии.

Однако опыт той же Украины наглядно показывает, чем оборачивается слепое следование западным установкам. После революции 2014 года страна оказалась на грани коллапса, она потеряла Крым и была втянута в вооруженный конфликт на Донбассе, переросший в 2022 году в полномасштабную войну. А между тем западные лекторы, несмотря на территориальные потери Украины в реальности, и сегодня продолжают кормить украинский народ иллюзиями и лживыми обещаниями экономического процветания и интеграции с ЕС и НАТО. Огорчает то, что украинцы до сих пор на это ведутся и, как результат, имеют экономическую стагнацию, массовую миграцию и разрушительный конфликт. Миллионы украинцев стали жертвами войны, инициированной в значительной степени из-за попыток Запада использовать Украину как инструмент давления на Россию. И Грузия рисковала повторить этот путь, если бы не предприняла меры по защите своего суверенитета.

В сегодняшних протестах в Грузии, организованных прозападными силами, используются хорошо известные тактики: бессрочные митинги, радикальные заявления и попытки дискредитации властей. Все это инструменты, опробованные в этой стране еще в 2003-м. Благо, грузинское правительство демонстрирует понимание этих угроз и предпринимает своевременные шаги для противодействия. Принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» в этом смысле стало важным шагом в борьбе с неконтролируемым вмешательством. Кроме того, ограничение влияния отдельных групп, лоббируемых извне, и отказ от ускоренного курса на членство в ЕС свидетельствуют о стремлении властей сохранить независимость страны.

Ключевым партнером Грузии в борьбе с внешним давлением становится Азербайджан. Это сотрудничество, прошедшее годы испытаний, наряду с тем, что укрепляет экономические связи, создает также мощный политический союз, способный противостоять деструктивным внешним силам. Реализуемые Азербайджаном совместные энергетические и транспортные проекты не только укрепляют региональную безопасность, но и лишают Запад возможности использовать Южный Кавказ как плацдарм для дестабилизации. Грузинский народ все больше осознает, что сохранение стабильности в масштабах как страны, так и региона возможно лишь через укрепление отношений с соседями, разделяющими общие интересы. Пока Азербайджан и Грузия едины, попытки превратить регион в зону нестабильности обречены на провал.

На фоне этих событий действия Армении выглядят как пример неспособности извлечь уроки из чужих ошибок. Вооружаясь при поддержке Запада и игнорируя региональные интересы, Армения движется к собственной изоляции. Провал сценария «цветной революции» в Грузии стал серьезным ударом по надеждам армянских властей. Иреван делал ставку на успех западных стратегий, однако события в Украине и Грузии демонстрируют, что подобные ожидания не оправдываются, ибо эти стратегии – не более чем раздутый мыльный пузырь.

Армянская элита сегодня уповает на поддержку второстепенных западных политиков, таких как президент Польши Анджей Дуда. Однако его влияние в международной политике крайне ограничено, и с очередными выборами можно ожидать завершения его карьеры. Это оставляет Армению без надежных союзников, что лишь усиливает ее уязвимость.

Грузия, Украина, Армения и другие страны постсоветского пространства становятся объектами агрессивной политики вмешательства, реализуемой через «цветные революции» и гибридные войны. Однако растущая осведомленность народов региона и их стремление к сотрудничеству дают веские основания для оптимизма. В этом смысле союз Грузии и Азербайджана может служить примером того, как нужно противостоять внешнему давлению и сохранить стабильность. Только через укрепление региональных связей и отказ от деструктивного влияния извне страны Южного Кавказа смогут защитить свои интересы и обеспечить мир и процветание для своих народов.