СМИ: Сирийские повстанцы вошли в Алеппо

В Сирии вооруженные оппозиционные группировки в боях с правительственными войсками вошли в центр города Алеппо, сообщает Haberler.

Отмечается, что за три дня боестолкновений вооруженные формирования заняли в общей сложности 70 населенных пунктов и деревень в Алеппо и Идлибе.

В ходе столкновений погибло более 100 человек. Гражданское население уходит в Идлиб или Дамаск, на сегодня Алеппо покинули около 10 тыс человек.

Ожесточенные столкновения вспыхнули вчера утром и в районе Серакиб на востоке провинции Идлиб на северо-западе страны. Бои продолжаются в имеющих стратегическое расположение городах Нейраб и Серакип.

По состоянию на утро 29 ноября начались столкновения на окраинах Алеппо.

Между тем, сегодня утром российские военные самолеты нанесли удар по штабу сирийской оппозиции в районе Маре на севере Сирии. В результате нападения жертв нет, причинен материальный ущерб, сообщает Anadolu.

В ходе столкновений войска режима Асада наносили удары по гражданским поселениям из оружия класса «земля-земля», пишет издание.

Источники: Haberler, Anadolu