Стало известно о состоянии пострадавших в результате обвала в Масазыре - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии пострадавших в результате обвала в частном доме.

По информации, предоставленной TƏBİB АПА, 29 ноября 2024 года около 17:20 в Сумгайитский медицинский центр было госпитализировано 2 человека (мужского пола).

Человек 1984 г.р., которому был поставлен диагноз ушиба правого бедра, была оказана необходимая медицинская помощь в отделении неотложной помощи, и его состояние было оценено как удовлетворительное, после чего его отпустили на амбулаторное лечение домой.

Человек 1997 г.р., у которого были диагностированы ушибы грудной клетки и поясничной области, был помещён в реанимационное отделение.

20:00

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об обвале в частном жилом доме в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщили в ведомстве, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной ситуации на месте происшествия было установлено, что при проведении строительных работ в частном жилом доме произошел обвал.

Спасатели извлекли из-под завалов и передали по назначению тело гражданина Расулова Джамала Азим оглу (1994 г.р.).

В результате обрушения 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.

Как сообщили в TƏBIB, 29 ноября примерно в 15:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из поселка Масазыр Абшеронского района.

Сообщается, что по вызову на место происшествия была направлена бригада скорой помощи:

«Бригадой скорой медицинской помощи был зафиксирован факт смерти 30-летнего мужчины до врачебного вмешательства. Двое пострадавших (мужчины) были эвакуированы в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи».