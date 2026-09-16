В Ханкенди начнёт работу школа искусств

Согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджана, в перечень подведомственных учреждений Министерства культуры внесены изменения, в соответствии с которыми Школа искусств города Ханкенди будет официально функционировать как учреждение художественного образования при Министерстве культуры.

Тем же решением закреплён соответствующий правовой статус Школы искусств имени Курмангазы в городе Физули.

Начало работы Школы искусств в Ханкенди является одним из важных направлений восстановления социальной, образовательной и культурной инфраструктуры на освобождённых от оккупации территориях. Создание школы позволит обеспечить детям и молодёжи доступ к художественному образованию, раскрыть их творческий потенциал и способствовать передаче богатых культурных традиций Карабаха будущим поколениям.

На первом этапе в школе планируется обучать до 100 учащихся. В дальнейшем их число предполагается увеличить как минимум втрое. Помимо музыки, обучение будет охватывать и другие направления искусства с учётом спроса.

Для определения потребности в художественном образовании на освобождённых территориях Министерство культуры создало специальный раздел для электронных обращений в едином личном кабинете MyCulture. На данный момент по Ханкенди, Шуше, Лачину, Кельбаджару, Джебраилу и Зангелану зарегистрировались 300 человек.

Поступившие обращения будут проанализированы по территориям и специальностям и учтены при организации обучения, определении направлений подготовки и обеспечении школы преподавателями.

Начало работы новой Школы искусств в Ханкенди станет частью процесса «Великого возвращения», дополняя его культурной и творческой составляющей.