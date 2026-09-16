 Криштиану Роналду покинет «Аль-Наср» предстоящей зимой | 1news.az | Новости
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Криштиану Роналду покинет «Аль-Наср» предстоящей зимой

First News Media21:20 - Сегодня
Криштиану Роналду покинет «Аль-Наср» предстоящей зимой

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду предстоящей зимой покинет саудовский клуб «Аль-Наср».

Об этом сообщает портал Dailysports со ссылкой на журналиста Сауда Аль-Сарами.

Ранее телеканал DAZN Portugal сообщал, что Роналду может приобрести «Аль-Наср».

41-летний португалец выступает за саудовский клуб с декабря 2022 года. До этого он играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций. Также ему принадлежат рекорды по количеству голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

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