Вдова шехида погибла, упав с 4-го этажа

Жительница Евлаха погибла, выпав с 4-го этажа здания.

Как сообщает Qafqazinfo, жительница Кельбаджарского района Геренфил Мамедова (1935 г.р.) упала с 4-го этажа жилого дома.

Женщина была доставлена в Евлахскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии, однако спасти ее жизнь не удалось.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. Отметим, что погибшая являлась супругой шехида I-й Карабахской войны Юниса Мамедова.

По данному факту в прокуратуре Евлахского района ведется расследование.