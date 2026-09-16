Азербайджан на старте ВШО вчистую переиграл Марокко и Гватемалу
Сегодня в Самарканде (Узбекистан) стартовала 46-я Всемирная шахматная Олимпиада.
Как передает azerisport.com, сегодня проводятся партии 1-го тура.
Мужская сборная Азербайджана (Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Мухаммад Мурадлы и Эльтадж Сафарли) обыграла Марокко – 4:0. Победы на своих досках одержали Сулейманлы, Мурадлы, Мамедова и Сафарли.
Женская «милли» (Ульвия Фаталиева, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова) одалела Гватемалу – 4:0. Победы на счету Бейдуллаевой, Баладжаевой, Мамедзаде и Мамедовой.
ВШО проводится по швейцарской системе в 11 туров и завершится 27 сентября.
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