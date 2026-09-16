Украинские дроны вывели из строя ещё два российских НПЗ

Два нефтеперерабатывающих завода «Роснефти» — Сызранский и Саратовский — прекратили выпуск топлива из‑за повреждений, нанесённых беспилотниками, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Их суммарная мощность превышает 15 млн тонн в год.

Саратовский НПЗ, производящий ежегодно 1,2 млн тонн бензина и 1,9 млн тонн дизеля, полностью остановился 11 сентября. Сызранский завод, выпускающий около 800 тыс. тонн бензина и 1,5 млн тонн дизеля, прекратил работу 15 сентября.

На предприятии в Сызрани повреждена основная установка переработки нефти АВТ‑6, обеспечивающая 71% мощности завода. Её ремонт может занять около месяца. Вторая установка уже находилась в простое после июльской атаки.

Саратовский НПЗ подвергся удару дронов второй раз за сентябрь и третий раз с начала августа. В прошлом месяце он также останавливал работу на несколько недель из‑за повреждений и возгораний. С 6 сентября простаивает и крупнейший завод «Роснефти» — Рязанский НПЗ, снабжающий топливом Московский регион.