В бакинской клинике массажист без медобразования работал физиотерапевтом

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провёл плановую проверку в клинике «Ecegen Med Klinika», принадлежащей ООО «VEANAS».

Как сообщает Qaynarinfo, в ходе проверки в клинике было выявлено нарушение законодательства. В отношении медицинского учреждения составили протокол по статье 215.4 Кодекса об административных проступках. Статья предусматривает ответственность за допуск к практической медицинской и фармацевтической деятельности лиц, не прошедших сертификацию.

В ходе проверки установлено, что работавший в клинике массажист Е.Р. не имел соответствующего сертификата, а также высшего или среднего специального медицинского образования. Несмотря на это, на основании трудового договора он работал в должности физиотерапевта.

По решению суда клиника «Ecegen Med Klinika» признана виновной в нарушении статьи 215.4 Кодекса об административных проступках и оштрафована на 6 тысяч манатов.

Отметим, что уставный капитал ООО «VEANAS» составляет 10 манатов. Законным представителем компании является Фахраддин Мехти оглы Ахмедов.