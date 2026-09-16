Гранату спрятал дома брат: новые подробности гибели 19-летней спортсменки в Хырдалане - ВИДЕО
Как ранее сообщалось, в одном из частных жилых домов, расположенных на улице Мехти Гусейнзаде в Хырдалане, произошёл взрыв.
По имеющейся информации, причиной происшествия стало неосторожное обращение 19-летней Хадиджи Мустафаевой с ручной гранатой во дворе.
Пострадавшую девушку доставили в больницу, однако спасти её жизнь не удалось.
«Я увидел, что девушка лежала во дворе вся в крови. Рука была сильно повреждена, серьёзные травмы она получила также в области живота и головы. Её брат посадил её в машину и хотел отвезти в больницу. Однако, несмотря на то что её повезли в больницу, по дороге она скончалась», - рассказал Baku TV очевидец происшествия.
По словам соседей, в семье было четверо детей. Хадиджа Мустафаева была единственной дочерью в семье, у неё было три брата.
Соседи также сообщили, что именно один из братьев приобрёл ручную гранату и спрятал её дома. В день происшествия Хадиджа обнаружила её в доме, после чего в результате неосторожного обращения произошёл взрыв.
По факту случившегося в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.
Отметим, что 19-летняя Хадиджа занималась спортом. Она неоднократно становилась победительницей различных турниров по кикбоксингу.