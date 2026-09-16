 Гранату спрятал дома брат: новые подробности гибели 19-летней спортсменки в Хырдалане - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Гранату спрятал дома брат: новые подробности гибели 19-летней спортсменки в Хырдалане - ВИДЕО

First News Media21:40 - Сегодня
Гранату спрятал дома брат: новые подробности гибели 19-летней спортсменки в Хырдалане - ВИДЕО

Как ранее сообщалось, в одном из частных жилых домов, расположенных на улице Мехти Гусейнзаде в Хырдалане, произошёл взрыв.

По имеющейся информации, причиной происшествия стало неосторожное обращение 19-летней Хадиджи Мустафаевой с ручной гранатой во дворе.

Пострадавшую девушку доставили в больницу, однако спасти её жизнь не удалось.

«Я увидел, что девушка лежала во дворе вся в крови. Рука была сильно повреждена, серьёзные травмы она получила также в области живота и головы. Её брат посадил её в машину и хотел отвезти в больницу. Однако, несмотря на то что её повезли в больницу, по дороге она скончалась», - рассказал Baku TV очевидец происшествия.

По словам соседей, в семье было четверо детей. Хадиджа Мустафаева была единственной дочерью в семье, у неё было три брата.

Соседи также сообщили, что именно один из братьев приобрёл ручную гранату и спрятал её дома. В день происшествия Хадиджа обнаружила её в доме, после чего в результате неосторожного обращения произошёл взрыв.

По факту случившегося в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.

Отметим, что 19-летняя Хадиджа занималась спортом. Она неоднократно становилась победительницей различных турниров по кикбоксингу.

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