Между Панафриканским парламентом и Парламентской сетью Движения неприсоединения подписан Меморандум о взаимопонимании - ФОТО

16 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с президентом Панафриканского парламента Фатихом Бутбигом.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече отмечалось, что Панафриканский парламент играет важную роль в продвижении межпарламентского диалога на африканском континенте, расширении сотрудничества между государствами-членами и продвижении общих целей развития.

Спикер Сахиба Гафарова довела до внимания, что Милли Меджлис Азербайджана придает особое значение развитию отношений с парламентами африканских стран. С этой точки зрения важное значение имеют развитие парламентской дипломатии, дальнейшее расширение связей между парламентами, укрепление политического диалога.

Председатель Милли Меджлиса предоставила информацию о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения (ПСДН) и Молодежной организации Движения неприсоединения (МОДН), созданных по инициативе Президента Ильхама Алиева, работе, проделанной в период председательства Азербайджана в ПСДН, и инициативах, выдвинутых нашей страной. Спикер выразила уверенность в том, что впредь Панафриканский парламент станет еще одной успешной платформой для развития наших связей с парламентами африканских государств.

Сообщив, что гость, помимо представления Панафриканского парламента, также является членом парламента Алжира, спикер Сахиба Гафарова отметила, что двусторонние отношения между нашими странами на различных уровнях вызывают чувство удовлетворения.

Президент Панафриканского парламента Фатих Бутбиг подчеркнул, что после избрания на эту должность Азербайджан стал первой страной за пределами Африки, которую он посетил. Говоря о растущей роли парламентской дипломатии, гость отметил готовность возглавляемой им организации к сотрудничеству с парламентами стран, а также с международными парламентскими организациями.

Сказав, что этот визит является важным шагом вперед для сотрудничества, Ф. Бутбиг отметил, что подписываемый сегодня Меморандум между Панафриканским парламентом и ПСДН послужит выходу сотрудничества между двумя парламентскими институтами на новый уровень и созданию прочной основы для будущей деятельности.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между Панафриканским парламентом и Милли Меджлисом Азербайджана, а также Парламентской сетью Движения неприсоединения, и по другим вопросам.

После встречи между Панафриканским парламентом и ПСДН был подписан Меморандум о взаимопонимании. Его подписали председатель Милли Меджлиса и ПСДН Сахиба Гафарова и президент Панафриканского парламента Фатих Бутбиг. Спикер Сахиба Гафарова довела до внимания, что данный документ является важным шагом с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между двумя парламентскими платформами.