Пашинян заявил, что здание «представительства» сепаратистской «НКР» передадут на баланс государства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что находящееся в Ереване здание «представительства» самораспустившейся сепаратистской «Нагорно-Карабахской Республики» будет передано на баланс государства.

Как сообщают армянские СМИ, Пашинян заявил об этом в парламенте во время «правительственного часа».

«В Армении не может быть двух государств, двух правительств. Я буду самыми жёсткими методами пресекать попытки сформировать внутри страны второе государство, второе правительство или второй парламент», — подчеркнул премьер-министр.