Президент Грузии ожидает жесткой реакции Европы на разгон демонстрации в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ожидает «жесткой реакции» европейских лидеров на силовой разгон протестной акции в Тбилиси.

«Я ожидаю жесткой реакции со стороны европейских столиц», — написала Зурабишвили на своей странице в соцсети X.

Президент отметила, что на момент публикации поста (6:30 по Баку) «протесты и репрессии все еще продолжались на Руставели», а «целью являются журналисты и политические лидеры».

Ранее Зурабишвили пришла на акцию и лично обратилась к спецназу, который готовился к разгону демонстрантов.

«Вы служите России или Грузии? Кому вы принесли клятву?» — сказала она силовикам, призвав подумать о будущем их детей.

Тысячи граждан собрались на стихийную протестную акцию у парламента вечером в четверг после того, как премьер Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз.

Разгон демонстрантов на проспекте Руставели начался после полуночи, примерно в 2 часа ночи. Против протестующих применили водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства. Зачистку территории силовики завершили к 7 утра.

Источник: Новости-Грузия