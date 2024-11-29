Легковушку с наркотиками пытались доставить в Баку на эвакуаторе

Разоблачены члены преступной сети, пытавшиеся сбыть в Баку крупную партию наркотиков, ввезенных в Азербайджан контрабандным путем.

Об этом сообщает Лянкяранская региональная группа пресс-службы МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Ярдымлинского районного управления полиции, был задержан 38-летний Руслан Новрузов, подозреваемый в незаконном обороте крупной партии наркотических средств. При досмотре багажника его автомобиля было обнаружено 60 кг марихуаны.

В ходе расследования было установлено, что Новрузов планировал доставить автомобиль с крупной партией наркотиков в Баку на платформе эвакуатора.

Сотрудникам полиции также удалось выявить сообщников Новрузова - Рамиля Фарзиева, Пярвиза Миранова и Ходжата Миранова.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.