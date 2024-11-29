МВД Грузии сообщило о количестве задержанных на акциях протеста в Тбилиси

Полиция задержала 43 человека на акции протеста несогласных с решением властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз, говорится в заявлении МВД Грузии.

Акция протеста началась у здания парламента Грузии около 19:00 четверга, вскоре после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и решили отказаться от получения грантов для правительства.

«Во время акции за неподчинение законным требованиям полиции и мелкое хулиганство, предусмотренные статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, были задержаны 43 человека», - отмечается в заявлении МВД.

В отношении задержанных на акции следствие ведется по статьям «Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти либо на публичное учреждение» и «Повреждение или уничтожение имущества группой лиц» УК Грузии.

В ходе акции протеста произошла не одна стычка с силовиками, в результате чего трое из них пострадали. Помощь после применения полицией перцового газа понадобилась и митингующим. На месте были мобилизованы бригады скорой помощи.

МВД распространило три заявления с призывом к митингующим действовать в рамках закона, но стычки продолжились. Около 02:00 на улице Чичинадзе, где была самая напряженная обстановка, на смену патрульной и криминальной полиции пришел спецназ, и вскоре началось применение водомета.

Спецназ после многочисленных призывов к участникам акции протеста около парламента Грузии разойтись приступил к зачистке территории на проспекте Руставели, используя водометы. Акция была разогнана под утро.

Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил его тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.

По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.

Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайкой, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой.

Источник: Sputnik-Грузия