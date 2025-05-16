Переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО
Переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле.
Об этом сообщил источник ТАСС.
«Завершили», - сказал собеседник агентства.
Встреча продлилась около 1 часа 50 минут.
14:55
Переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
В приветственном слове глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле открывают окно возможностей для мирного урегулирования конфликта.
По его словам, в настоящее время имеются два пути: «Один из путей относится к миру. Второй — приведет к еще большим разрушениям».
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