Переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

Переговоры делегаций России и Украины завершились в Стамбуле.

Об этом сообщил источник ТАСС.

«Завершили», - сказал собеседник агентства.

Встреча продлилась около 1 часа 50 минут.

14:55

Переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.

В приветственном слове глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле открывают окно возможностей для мирного урегулирования конфликта.

По его словам, в настоящее время имеются два пути: «Один из путей относится к миру. Второй — приведет к еще большим разрушениям».