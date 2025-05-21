Мирзиёев предложил подписать в Баку Договор о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает важным укрепление общих подходов и позиций стран Организации тюркских государств (ОТГ) в решении актуальных международных проблем.

Выступая на неформальном саммите ОТГ в Будапеште, Шавкат Мирзиёев привлек внимание к тому, что саммит проходит в условиях быстро меняющейся обстановки в мире и трудно прогнозируемых процессов: «Усиление геополитических и геоэкономических противоречий, региональных конфликтов и последствий изменения климата становится для всех нас большим испытанием».

В этой связи, как никогда важно укрепление общих подходов и позиций тюркских государств в решении актуальных проблем, убежден президент Узбекистана.

По его словам, за короткий период тюркские государства достигли эффективных результатов практического сотрудничества в рамках ОТГ. Шавкат Мирзиёев отметил, что в прошлом году Узбекистан выступил с предложением разработать Договор о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств.

«Сегодня значение и актуальность этого документа еще больше возросли. Несомненно, договор, послужит дальнейшему сближению наших народов и укреплению долгосрочной правовой основы нашего многостороннего сотрудничества. Предлагаю подписать его на саммите в Баку»,- заявил глава государства.

Также, по словам Мирзиёева, перед тюркскими государствами стоит четкая задача – в ближайшие годы необходимо значительно увеличить долю взаимной торговли.

«С этой целью мы выступаем с инициативами о создании онлайн-платформы «ТУРК-ТРЕЙД» и принятии Практической программы по расширению торговли»,- отметил он.

Шавкат Мирзиёев призвал к скорейшему внедрению систем «единого окна» и «зеленых коридоров» для наращивания объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному коридору и упрощения таможенно-пограничных процедур.

«В целях расширения сотрудничества в этом направлении планируем провести в ноябре в Ташкенте Международный форум по мультимодальному транспорту и логистике тюркских государств», - сказал Мирзиёев.

Он подчеркнул, что деятельность Тюркского инвестиционного фонда послужит стимулом для активизации потока инвестиций: «Считаем необходимым организовать Совместную венчурную компанию для стимулирования инновационных проектов. В связи с этим целесообразно создать Единый инвестиционный портал, где будут полностью отражены инвестиционные возможности наших стран».

Также, по его словам, настало время поднять на новый уровень практическое сотрудничество в сфере промышленной кооперации. «Предлагаю разработать Программу промышленной кооперации по созданию крупных производственных мощностей в химической, энергетической, горнодобывающей, легкой, фармацевтической, кожевенно-обувной, пищевой и строительной отраслях», - заявил президент Мирзиёев.

Источник: Anadolu