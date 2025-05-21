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Лавров: Москва и Ереван предельно откровенно обсуждают расхождения в позициях

First News Media17:47 - Сегодня
Лавров: Москва и Ереван предельно откровенно обсуждают расхождения в позициях

Россия и Армения максимально откровенно обсуждают вопросы, по которым позиции двух государств различаются.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Российско-Армянском университете.

«Хочу сразу сказать, что, как и поручено было нашими руководителями, мы предельно откровенно обсуждаем не только то, что позитивно воспринимается обеими столицами и служит наращиванию взаимовыгодных проектов, но и те вещи, по которым мы неодинаково смотрим на происходящее, в частности, на процессы, которые развиваются на Южном Кавказе», - сказал он.

Лавров отметил, что в отношениях Москвы и Иревана в последние годы «возникли нюансы в позициях по тому, как стороны видят дальнейшее развитие отношений, отношений союзничества и стратегического партнерства, включая союзничество в рамках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС».

Источник: ТАСС

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