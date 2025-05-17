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Трагедия в США: женщину с умершим мозгом не отключают от аппаратов - она беременна

First News Media13:50 - Сегодня
Трагедия в США: женщину с умершим мозгом не отключают от аппаратов - она беременна

В американском штате Джорджия больница три месяца держит на аппаратах жизнеобеспечения беременную женщину, которой констатировали смерть мозга, из-за местного закона, запрещающего аборты.

Об этом сообщает Associated pres, пишет Медуза.

Университетская больница Эмори в Атланте, штат Джорджия, сообщила семье женщины, у которой после реанимации наступила смерть мозга, что ее тело будут поддерживать на аппаратах жизнеобеспечения вплоть до родов из-за запрета абортов.

Поскольку до предполагаемой даты родов еще больше трех месяцев, это может быть одна из самых продолжительных искусственно поддерживаемых беременностей в истории медицины США.

Семья женщины расстроена тем, что закон Джорджии, ограничивающий аборты после выявления сердечной активности плода, не позволяет родственникам самим определить, оставлять тело погибшей беременной женщины на аппарате жизнеобеспечения или нет.

Так называемый «закон о сердцебиении» Джорджии является одним из ограничительных законов об абортах, которые были приняты во многих консервативных штатах с тех пор, как Верховный суд США вынес решение по делу Роу против Уэйда три года назад.

30-летняя медсестра Адриана Смит в феврале пожаловалась на сильные головные боли. Она обратилась в больницу Northside в Атланте, где ей дали лекарства и выписали.

На следующее утро ее муж проснулся от того, что она задыхалась, и вызвал скорую. В больнице университета Эмори определили, что у женщины в голове образовались тромбы, и ей констатировали смерть мозга.

То есть она юридически и физически умерла. Однако достойно похоронить и оплакать погибшую ее родственники не могут из-за требований закона к сохранению жизни эмбриона, у которого уже обнаружено сердцебиение. Вместо этого удаление дыхательных трубок и других спасательных устройств, скорее всего, убьет плод.

Больница Emory Healthcare, где находится тело задержанной, заявила, что не может комментировать индивидуальный случай из-за правил конфиденциальности. Однако медицинское учреждение опубликовало заявление, в котором говорится, что оно «использует консенсус клинических экспертов, медицинскую литературу и юридические рекомендации в вопросах лечения пациентов».

Ситуация в Атланте, пишет издание, напоминает случай в Техасе, произошедший более десяти лет назад.

Тогда женщину со смертью мозга держали на аппарате искусственного дыхания около двух месяцев, поскольку она была беременна. В конце концов судья постановил, что больница неправильно применяла законодательство штата, и аппарат искусственного дыхания был отключен. Плод не выжил.

Аборты в США имеют разный юридический статус, ограничения и финансирование в зависимости от штата.

Они были легализованы (исключена возможность для штатов полностью запрещать аборты) на федеральном уровне с 1973 по 2022 год решением Верховного суда США по делу «Ро против Вейда».

В июне 2022 года решением по делу Dobbs v. Jackson Women's Health Organization[en] Верховный суд США постановил, что конституция США не предусматривает права на аборт, и этим отменил легализацию абортов на федеральном уровне и передал права на регулирование абортов штатам. С тех пор в ряде так называемых консервативных штатов медицинское прерывание беременности запрещено даже если она наступила в результате изнасилований и инцестов. Не является смягчающим обстоятельством и физическая гибель матери, если сердцебиение плода фиксируется.

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