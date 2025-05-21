Казахстанский город Актау объявлен «культурной столицей тюркского мира» на 2025 год.

Об этом, как сообщает Report, говорится в Декларации, подписанной 21 мая на неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в столице Венгрии Будапеште.

В ней выражено намерение государств-членов ОТГ по дальнейшему расширению сотрудничества по вопросам, связанным с молодежью, как важного элемента укрепления культурных и гуманитарных связей, направленных на содействие взаимопониманию, солидарности и общему будущему между тюркскими государствами, одобряются передовые достижения программ обмена в области молодежи и спорта в рамках ОТГ, а также объявление города Актау в Казахстане «культурной столицей тюркского мира» на 2025 год по инициативе ТЮРКСОЙ.