В Баку электробус с пассажирами застрял в пути из-за разрядившейся батареи? – Официальное заявление

В социальных сетях распространилось видео, снятое пассажиром одного из маршрутов в Баку, на которых начали функционировать электрические автобусы.

На видео видно, что автобус, битком заполненный пассажирами, стоит и, по словам пассажира, это произошло из-за того, что у него разрядилась батарея прямо в пути.

Пресс-служба BakuBus прокомментировала данную информацию, отметив, что она не соответствует действительности.

«28 ноября 2024 года, а также с момента начала эксплуатации электрических автобусов на маршрутных линиях города Баку, в "Центр управления маршрутами" ООО "BakuBus" не поступало никаких жалоб на недостаточный запас энергии батареи во время перевозки пассажиров. После анализа видеозаписи, распространённой в социальных сетях, на камерах наблюдения было установлено, что инцидент, произошедший вечером 28 ноября 2024 года, был связан с технической ошибкой водителя. Указанная проблема была устранена в кратчайшие сроки, и автобус продолжил движение по маршруту. Сообщаем, что электрические автобусы полностью заряжаются, когда возвращаются в депо, и продолжают движение по установленным маршрутам в течение дня без необходимости в дополнительной зарядке», - говорится в заявлении.